東方日報B1：美傳封殺中芯中海油　港股嚇冧553恐爆走資

受傳聞打擊，中海油周一收報8.13元，急瀉13.97%；中芯收報21.65元，下跌2.7%。港股美國預託證券(ADR)周一早段回穩，中海油報8.2元，較港收市高0.07元；中芯報21.66元，較港收市變化不大。按比例計，相當於港股升9點。

若上述傳聞屬實，將使特朗普針對投資中資企業的「名單」由31家增至35家，當中在港上市的子公司涉約31家。美國財經界資深能源產業分析師Henik Fung稱，截至上周五，美國投資者持有在港上市的中海油約16.5%股權，若被迫沽貨，大量資金將流出。再者，中海油在美國擁油氣田資產，與當地巨企埃克森美孚等公司合作開展國際項目，也使用美國的技術和設備，思亞能源北京分析師Sengyick Tee表示，這些方面如遇任何干擾，都將對中海油產生「巨大影響」。

中海油表示，已注意到有關傳聞，母企尚未收到任何美國有關政府機構的任何正式通知或決定。公司正密切關注事態發展。

至於早被針對的中芯又遭牽連，引發內地高科技企業界擔憂，恐其步華為後塵，成為下一波「被祭旗」對象。誠然，中芯也意識到危機所在，10月就傳出從美國、歐洲、日本等上游供貨商大量採購囤貨。以目前來看，晶片技術仍大落後的中芯要追趕「龍頭」台積電機會渺茫，即特朗普從根源打擊中國在半導體產業自給自足的目標。

無論如何，市場普遍相信，特朗普連番招數是要令候任總統拜登難堪，不能輕易改變打壓中國的「鷹派」路線，港股注定捱打，並恐在短期內引爆走資潮。事實上，早前已有統計指出，禁止美國人投資「名單」內在港上市的中國企業料涉數以千億元計資金。

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