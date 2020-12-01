歐股收市受壓　11月累升14%創紀錄最強

歐洲股市周一(11月30日)收市受壓，但總結11月份仍錄得顯著升幅，主要由於新冠肺炎疫苗的好消息帶動入市氣氛向好。泛歐Stoxx 600指數收報390點，跌2點或0.63%，全月計累升超過14%，創自1986年有紀錄以來最好的月度升幅。

英國富時100指數收報6,266點，跌101點或1.59%；法國CAC指數收報5,518點，跌79點或1.42%；德國DAX指數收報13,291點，跌44點或0.33%。

據報道，英國外相藍韜文(Dominic Raab)促請歐盟在雙邊貿易協議談判中展現務實態度，並指本周可能為雙邊進行主要談判的最後一周。藍韜文稱，英國已展示合理立場，雙方需要達成協議，但指漁業問題為關鍵障礙。

個股方面，德國製造商Kion Group宣布增資之後，股價周一急跌8.07%。

據報道英國體育零售商JD Sports正在退出百貨公司Debenhams的收購計劃，前者股價急升5.86%。

荷蘭銀行ABN Amro計劃2024年之前裁員約3,000人以節省成本，股價全日跌8.93%。

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