觀望油組會議結果　紐油挫至45美元關

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)本周開會決定是否延遲增產計劃，油市不確定性趨增，令國際油價周一(11月30日)受壓，但在11月份仍有可觀升幅。紐約1月期油收報每桶45.34美元，跌19美仙或0.42%；布蘭特1月期油收報每桶47.59美元，跌59美仙或1.22%。

總結11月份，紐約期油累升約25.6%；布蘭特期油累升約25.4%。

根據現時的減產協議，OPEC+將於明年1月將日產量提升200萬桶，但由於全球需求不穩定，該組織正重新考慮減產協議的內容。阿爾及利亞油長表示，成員國已同意將延期3個月的必要性，但仍需努力說服盟友以支持這一行動。

FXTM分析師Hussein Sayed表示，亞洲的需求已經恢復，但歐洲和美洲卻沒有恢復，故OPEC+需要決定是否在明年增產。芝加哥價格期貨集團高級分析師Phil Flynn指，在等待OPEC+的最後決定之前，市場顯得緊張並出現一些拋售。

高盛表示，即使新冠肺炎病例在冬季激增，但相信疫苗即將推出可有助油市重新平衡，預期2021年，布蘭特油價升至65美元。

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