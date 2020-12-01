油市異象？「其他」交易員正以空前規模沽空原油

外媒報道，在石油市場，一群經常被忽視的交易員正在悄悄地累積龐大的持倉，押注油價下跌。

根據ICE歐洲期貨交易所的數據，被監管機構和交易所歸類為「其他可報告」的交易員目前持有創紀錄的近47萬張布蘭特期貨合約的沽空頭寸。

這個類別的交易員包括公開信息中查不到其業務活動的實體，或者不適合歸入其他主要報告類別的交易商、投機者、生產者或消費者。高頻交易員和自營交易行將被包括在內。

他們的看跌押注相當於4.7億桶石油，與傳統投機者的倉位形成鮮明對比，因為根據上周數據，傳統投機者的布蘭特淨好倉升至9個月高位。

隨着新冠疫苗的希望提振了石油需求的長期前景，原油期貨在11月份全線大漲。高盛等大行提到，投機性的沽空補倉是近期油價上漲的主要推動力之一。

傳統投機者的確如此，但最新數據顯示，石油市場的「其他」交易員截至11月24日並未改變看跌押注。

他們的頭寸規模也比傳統投機者更大。「其他可報告」類交易員的期貨空頭頭寸比傳統基金經理的多頭和空頭頭寸總和還多。他們平均每個帳戶持有超過9,000手沽空合約，也高於傳統投機者的人均多空倉位。

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