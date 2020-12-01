談判有阻滯！油組會議延遲至周四進行
2020年12月01日 04:26
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(Getty Images圖片)
石油輸出國組織(OPEC)表示，由於需要舉行更多談判的緣故，該組織及其盟國(合稱OPEC+)的會議將由原定的本周二(1日)，延遲至周三(3日)才舉行。
OPEC+將於該會議決定是否延遲增產。根據現時的減產協議，OPEC+將於明年1月將日產量提升200萬桶，但由於全球需求不穩定，該組織正重新考慮減產協議的內容。阿爾及利亞油長表示，成員國已同意將延期3個月的必要性，但仍需努力說服盟友以支持這一行動。
另外，據媒體報道，阿聯酋將拒絕出任OPEC+聯合減產監督委員會(JMMC)聯席主席。
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