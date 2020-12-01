美股收市：道指跌271點　全月累漲近12%

美國股市於11月最後一個交易日受挫。道指收報29,638點，跌271點或0.91%；標指收報3,621點，跌16點或0.46%；納指收報12,198點，跌7點或0.06%。

總結11月份，道指累升11.84%，創自1987年1月以來最好的月度表現，主要得益於美國總統大選結束，不明朗因素逐漸消除，以及疫苗研發取得重大突破。標指、納指在11月分別累升10.75%和11.79%，均創4月以來最好的表現。

以小型股為主的羅素2000指數周一(11月30日)收報1,819點，跌35點或1.91%，全月累升18.28%，創有紀錄以來最好的月度升幅。

美股大好友Jeff Saut更料標指有機會從上周五收市再升10%，年底前觸及4,000點，主要是企業盈利表現將好過大部分人預期。他又稱今次是「最令人討厭的牛市」，因為大部分散戶投資者早前怕得要死，導致坐擁大多現金，現時被迫買貨追落後。Saut認為，市場的最大風險是地緣政治事件如北韓核問題，其次是華府政策失誤。

美國感恩節前後的零售數據陸續出爐，網購銷售一如預期表現理想，亞馬遜股價全日跌0.85%；Shopify則上漲5.44%，收報1,090.38美元。

此外，多隻備受注視的新股本周將進行「路演」。據消息人士透露，短租住宿平台Airbnb擬將上市估值目標，由300億美元，提高至介乎300億至330億美元；送餐初創企業DoorDash亦擬將估值目標，由250億美元，上調至介乎250億至280億美元。

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