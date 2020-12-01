Zoom收入急增逾3倍　惟股價盤後挫半成

視訊軟件公司Zoom公布，於第三季，收入按年增367%至7.77億美元，市場預期為6.93億美元；淨利潤1.98億美元，之前一年同期為220.7萬美元；經調整每股盈利0.99美元，市場預期為0.75美元。

Zoom股價周一(11月30日)盤後交易時段曾急跌一成，其後跌幅收窄至5%，報454.5美元。

該公司預期，全年經調整後每股盈利介乎2.85至2.87美元，市場預期為2.4至2.47美元。

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