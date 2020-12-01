鮑威爾：疫苗存在嚴峻挑戰　美經濟前景仍不確定

美國聯儲局主席鮑威爾在為12月1日美國國會參議院銀行業委員會聽證會準備的講稿中表示，近期新冠肺炎疫苗消息對中期前景非常正面，但疫苗仍存在若干不確定性和嚴峻挑戰，目前難以評估疫苗研發進展對美國經濟的影響。

鮑威爾強調，美國經濟在最近數月復甦步伐溫和，但前景依然尤其不確定，新冠肺炎確診個案激增，可以表明未來數月還將面臨挑戰。

他又指，在美國疫情期間，聯儲局出台了若干貸款計劃，其對關鍵性信貸市場帶來支持，並通過正常渠道恢復私人借貸的流動，直言該局「部署的火力是史無前例的」。

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