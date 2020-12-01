老友記注意！銀色債券開始接受認購　有乜要注意？

專為「老友記」而設的銀色債券(Silver Bond)今日(1日)早上9時開始接受認購，認購期直至12月11日下午2時，謹記每人只能遞交一份申請，重複認購則不予受理。想知有何認購貼士，追實《東網》啦！

●銀債安全無風險，保證回報3.5厘

新一批銀債「墊底息」由去年的3厘上調至歷年最高的3.5厘，惟仍有老友記表示其回報偏低。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興直言，長者處理投資需要小心，退休理財首重資產分配，除較高風險的進取投資外，亦應包括相對保守的資產類別，因長者投資蝕後未必有時間回本。

他認為，對長者而言保本是最重要投資策略，而政府發行的iBond和銀債只賺不蝕，適合長者入手。輝立證券企業融資經理陳英傑則表示，銀債派息慷慨，建議偏好低風險的長者認購。

●政府另類派糖，不設二手市場

今批銀債發行額破天荒達100億元，政府更會視乎市場反應酌情提高至最多150億元，是次發行設定100萬元最高配發金額，即最多可獲發100手。銀債每年提供3.5厘保證利率，即每手一年賺息350元，假設老友記持有至到期日，3年穩袋1,050元，息口遠高於現時銀行普遍低於1厘的港元定期存款利率。

值得留意，銀債不設二手市場，中途退出僅可由指定銀行或券商回購，無法賺取全期利息。

●邊間銀行豁免最多認購優惠

趁銀債開賣，多家銀行推出認購優惠，並鼓勵以電子渠道入票。每間銀行的費用豁免或有所不同，其中富邦銀行‬(香港)提供「八免」優惠，而大部分銀行推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、代收利息費、贖回費及提早贖回費等。老友記認購前宜先貨比三家！

【各銀行銀色債券認購豁免優惠】

●富邦銀行‬(香港)「四免」、新股/新債券申請費、存入費、託管費、及轉出費(至其他銀行)

●中國工商銀行（亞洲）「四免」、存入費、託管費、轉入費、及轉出費

●中國銀行（香港）「四免」、保管費、轉倉費、及存入費

●花旗銀行（香港）「四免」、存倉費、存入費、及轉出費

●上海商業銀行「四免」、保管費、以債券形式存入及轉出之費用

●中信銀行（國際）「四免」、保管費、轉倉費（轉出及轉入)

●招商永隆銀行「四免」、債券託管費(於公開認購期購買銀色債券)、轉倉費

●恒生銀行「四免」、託管服務費、將非上市債券由其他銀行轉入該行之債券戶口、及由該行債券戶口轉出其他銀行(適用於非經中央結算系統轉入)有關手續費

●滙豐銀行「四免」、託管服務費、由其他銀行轉入至該行之費用

*「四免」包括：認購手續費、代收利息費、提早贖回費、及到期贖回費

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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