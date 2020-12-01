【A股點評】5G消息平台發布 行業應用發展加速
2020年12月01日 07:00
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在5G融入百業，數智引領未來為主題的2020中國移動全球合作夥伴大會上，中興通訊(00763)展示了與中國移動聯手打造全球首個5G消息平台。中興通訊聯合中國移動發布全球首個5G消息平台，是繼2020年四月三大營運商發布「5G消息白皮書」後的又一重大發展，剛公布的5G消息，離全年商用更進一步。5G消息是基於手機號碼、SIM卡安全認證和實名制的一種富媒體消息服務，具有輕量化、卡片化的特點，用戶可通過5G消息入口直接完成服務的搜索、發現、在綫諮詢、商品購買、在綫支付等一站式業務體驗，5G消息也支持文本、圖片、視訊、表情、位置、搜索、聯繫人等內容，目前已有華為、小米、OPPO、vivo等品牌的手機陸續通過了5G消息的相應功能測試。
全球行業協會支持、營運商與產業合作夥伴同打造構建5G消息生態、互利共贏。全球移動通訊系統協會GSMA的NG.114標準中已明確將5G消息納入5G終端必選功能。未來用戶通過更換5G手機或升級現有手機即可使用5G消息服務。中國營運商通過與全球營運商、產業合作夥伴合作，將5G消息業務打造成多終端支持、廣用戶覆蓋、多行業賦能的普適性資訊通信服務，以促進消息類業務價值提升。我們認為，5G消息是5G時代營運商對於B端收費的一個支撐平台，在營運商主導下，白皮書的發布、標準的統一、生態的建成有望加速5G在各行業的滲透，而後通過多行業、體系化的用戶體驗，提升可加速5G C的滲透。
當然，5G股份尚有一些風險，例如5G消息發展不及預期、惡意消息監控不力、行業應用滲透不及預期等。
5G消息有望促進營運商短訊業務全面升級，與相關產業聯合建構5G消息生態圈，也預計將釋放巨大的行業服務增值，從而提升各方面相關業務的盈利能力，建議關注5G消息產業受惠的營運商中國聯通(600050.SH)、平台設備服務商中興通訊(00063.SZ)、相關平台服務提供商神州泰岳(300002.SZ)和夢網集團(002123.SZ)。
中國銀河國際證券
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