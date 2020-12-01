【A股點評】5G消息平台發布　行業應用發展加速

全球行業協會支持、營運商與產業合作夥伴同打造構建5G消息生態、互利共贏。全球移動通訊系統協會GSMA的NG.114標準中已明確將5G消息納入5G終端必選功能。未來用戶通過更換5G手機或升級現有手機即可使用5G消息服務。中國營運商通過與全球營運商、產業合作夥伴合作，將5G消息業務打造成多終端支持、廣用戶覆蓋、多行業賦能的普適性資訊通信服務，以促進消息類業務價值提升。我們認為，5G消息是5G時代營運商對於B端收費的一個支撐平台，在營運商主導下，白皮書的發布、標準的統一、生態的建成有望加速5G在各行業的滲透，而後通過多行業、體系化的用戶體驗，提升可加速5G C的滲透。

當然，5G股份尚有一些風險，例如5G消息發展不及預期、惡意消息監控不力、行業應用滲透不及預期等。

中國銀河國際證券

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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