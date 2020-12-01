康方生物治療中重度特應性皮炎Ib期美國臨床試驗獲批

AK120已在新西蘭完成健康受試者單次皮下注射劑量遞增的安全性、耐受性及藥代動力學臨床研究，正在新西蘭和澳洲利亞開展對中重度特應性皮炎受試者多次皮下注射劑量遞增Ib期臨床研究。初步盲態研究數據顯示，AK120注射液給予中重度特應性皮炎受試者1至2周可快速起效，縮小皮損面積，緩解皮損紅斑、硬結、表皮剝脫等症狀。

另外，該公司公布，自主研發的Ebronucimab(PCSK9抑制劑，研發代號：AK102)在中國用於治療高危或極高危高膽固醇血症(「該適應症」)的IIb期臨床試驗提前完成260例患者入組。公司即將在中國開展針對該適應症的III期臨床試驗。

Ebronucimab早期臨床資料顯示，Ebronucimab相比同靶點藥物Repatha(依洛優單抗)，能夠更完全的抑制PCSK9。Ebronucimab均可明顯降低所有給藥患者的膽固醇。公司期待Ebronucimab成為首款中國開發上市的PCSK9抑制藥物，以滿足大量心血管病患者的需求。

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