亞洲聯合基建附屬向鄧成波收購旺角商住地盤
2020年12月01日 07:23
東網電視更多新聞短片
亞洲聯合基建(00711)公布，公司間接持有40%股權的合營公司彩碧(買方)將購買2間目標公司全部股權連股東貸款，總代價為3.5128億港元。賣方為「舖王」鄧成波。
目標公司共同持有一塊位於旺角豉油街61至67號之地皮(該物業)之100%權益，截至買賣協議日期，該物業為已平整地盤，預期將被重建為一棟混合式住宅及零售大樓。
資料顯示，該地盤由鄧成波收購多年，2018年以逾3.86億元透過強拍統一業權，今年8月在市場招標出售。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020