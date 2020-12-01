亞洲聯合基建附屬向鄧成波收購旺角商住地盤

目標公司共同持有一塊位於旺角豉油街61至67號之地皮(該物業)之100%權益，截至買賣協議日期，該物業為已平整地盤，預期將被重建為一棟混合式住宅及零售大樓。

資料顯示，該地盤由鄧成波收購多年，2018年以逾3.86億元透過強拍統一業權，今年8月在市場招標出售。

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