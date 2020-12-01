中國有贊澄清全年逾千億商品交易額屬CEO個人預期

公司澄清，上述陳述乃首席執行官參考其對集團業務發展及營運之理解而作出之個人預期及評估。公司注意到，有關評估乃基於，並與下列因素一致：(i)集團截至9月30日止9個月之商品交易總額之發展水平及趨勢，及誠如公司於本年度刊發之第一季度報告、中期報告及第三季度報告所披露；及(ii)通常於曆年最後一個季度在雲基商務服務平台上實現之交易量及交易額較高。

公司澄清，以上有關集團截至12月31日止年度之預期商品交易總額之陳述，並非參考公司2020財政年度之任何收益或盈利預測而作出。

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