【市前重點睇】道指跌271點　金價企1780美元

●美匯指數92水平爭持；港匯反覆處7.7514；離岸人民幣(CNH)高見6.5797；美元兌日圓報104.3；歐元企1.1936；英鎊見1.3338。金價上試1,780美元水平。布油未能突破48美元關；紐油徘徊於45美元。道指期貨靠穩。

●美國聯儲局主席鮑威爾稱，近期新冠肺炎疫苗消息對中期前景非常正面，但疫苗依然存在若干不確定性和嚴峻挑戰，重申經濟前景仍不確定。

●視訊軟件公司Zoom公布，第3季收入按年增367%至7.77億美元，市場預期為6.93億美元。該股股價在盤後交易時段跌5%。

●以小型股為主的羅素2000指數周一(11月30日)收報1,819點，跌35點或1.91%，全月累升18.28%，創有紀錄以來最好的月度升幅。

●港股ADR指數收報26,104點，跌236點或0.91%。

●即月恒生指數夜期收報26,336點，跌96點，低水5點，成交21,543張。

●美國10年期國債孳息率跌0.16點子，報0.8389厘。

●石油輸出國組織(OPEC)指出，因需要舉行更多談判，該組織及其盟國(合稱OPEC+)的會議將由原定的本周二(12月1日)，延遲至周四(3日)舉行。

●紐約1月期油收報每桶45.34美元，跌19美仙或0.42%；布蘭特1月期油收報每桶47.59美元，跌59美仙或1.22%。

●紐約2月期金收報每安士1,780.9美元，跌7.2美元或0.4%，創自7月初以來收市新低。11月份累挫5.6%，連續4個月錄得跌幅。

●【全球救市】歐盟又陷僵局，17萬億元支出計劃未傾掂。

●【全球攬炒】英連鎖服飾店Topshop母企Arcadia瀕臨破產。

●泛歐Stoxx 600指數收報390點，跌2點或0.63%，全月計累升超過14%，創自1986年有紀錄以來最好的月度升幅。

●英國富時100指數收報6,266點，跌101點或1.59%；法國CAC指數收報5,518點，跌79點或1.42%；德國DAX指數收報13,291點，跌44點或0.33%。

●新股專輯：京東健康孖展超購107倍，華潤萬象錄34億孖展。

●港交所：下周一共推8股票期貨合約及股票期權類別。

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