【專家點評】陳蓓敏：港鐵可長線投資

上周四為美國感恩節，緊接着是零售業重要銷售日子Black Friday。有報道指，今年網上銷售額達90多億美元，按年升約21%。聖誕將至，各大企業將出盡法寶谷銷。美國眾議院將在12月2日表決《外國公司問責法》，限制中概股在美上市，現階段需三分之二出席投票議員通過後，才交給總統簽署立法.

香港確診個案增加至突破三位數字，令人擔憂。中國工程院院士鍾南山提及，香港當務需要全民核酸檢測。政府不清零，全民只有捱打。這個聖誕全球又在作戰防疫狀態。在不一樣的庚子年，尚差一個月便成歷史。十一月港股表現尚算不俗，但尚差點點運氣和東風，恒指在十一月一直沿着10天線扶危而上，曾破27000，十一月期結後，十二月開局應可承接十一月強勢，上探高位格局。昨日內銀股氣勢如虹，領頭羊內銀巨企曾錄得愈4%升幅，可惜午後變臉，恒指被拉下倒跌逾500點，於26,341收報。上周油股升勢不俗，昨日又受美國特朗普制裁名單影響，急速回落調整，特朗普卸任已在倒數階段，正好給予該板塊低吸機會。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(作者、客戶持有港鐵)

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