佳兆業擬發行美元優先票據

截至12月1日，本金總額2.246億美元6.75厘的2021年票據，及本金總額3.79億美元11.75厘的2021年票據維持發行在外。

公司提出要約，按應付購買價將相等於6.75厘2021年票據每1,000美元本金額作價1,006美元，及11.75厘2021年票據每1,000美元本金額作價1,018美元。公司亦將於結算日就根據要約獲接納購買的6.75厘2021年票據及11.75厘2021年票據支付應計利息付款。

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