【股民熱話】特朗普將為全球送上驚心動魄的12月？

眨眼又到12月，西方世界普世歡騰的大節日又要到臨，本來係充滿歡欣喜悅的月份。可惜如今全球各主要經濟體仍然受到新冠肺炎疫情的困擾，人流稍有增加，疫情又見反彈。香港剛又收緊了防疫措施。到底這個12月，歐美首批新冠疫苖是否如期到位，效果如何，頓成焦點！

事實上，自大選有初步結果，特朗普作出多個舉動，都足見其不甘心，必有後着。近日其對美國國防政策委員會動手，炒掉親中政客。總之，即使這位狂人總統下台了，他在美國布下的局面都是一個「反華」的大局，接任人拜登要扭轉局面，雖非至不可能，但並不容易且需要時間。

如是者，特朗普政府會否好有手尾咁，在交接政權前，就有關針對中港官員相關金融機構公布第二份制裁名單？作為香港股民，當然不欲聞之，但也不能忘掉此關係到香港金融業的重大風險因素。昨日傳來中國外交部宣布就涉港問題制裁4名美國人，看來中美關係短期又醞釀大波瀾，是否預視美國快將打「香港牌」，不可不防。

再看美國，其實新舊政府一日未真正交接，其實這個如今看似已成定局的總統大選結果，不是完全沒有變數。美國政經變局，是未來個多月全球經濟及地緣政治的最大不明朗因素，投資者雖沒有「水晶球」，但也不能當沒事發生，必須高度戒備，以防萬一。

今年聽見聖誕鐘，可能是「驚」不是「喜」，皆因遇上一個叫「特朗普」的「超級颶風」醞釀襲擊全球金融市場，成災與否尚未可知。自問睇唔透，最自保的當是適量減倉套現，做塘邊鶴，作壁上觀，等風暴過後再謀對策。

東網產經專欄作者 帥哥

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