【專家點評】古勝：中國移動呢個位買得？

港股27000關口受阻，上周三(11月25日)一度高見27,040點，之後就一路反覆，昨(30日)更大跌逾550點收報26,341點，重回上月中的橫行區間，宜先觀望能否守住該橫行位。老古經常講話，美國總統之位仍然懸而未決，就算特朗普真係輸咗，到真正卸任仲有個幾月時間，呢段時間都係小心為上。果不期然，尋日就傳出美國有意將中海油、中芯國際列為解放軍關聯企業，下一次會輪到邊間？老古只能說，只要係中資都有機會中伏，因此現階段千祈唔好高追。

再睇其走勢，老古9月底曾建議48元收集中移動，股價於11月11日曾見53.95元，都算有微利。不過目前被美國制裁影響，股價跌至46.4元，貼近3月19日的低位，技術上不無反彈機會。短線若跌近45元，可考慮小注博反彈，上望阻力位50元，收市價正式跌穿45元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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