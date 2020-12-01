本木銷售反應熱烈　加推36伙售價625萬起

萬眾期待的市區新盤本木，於上周率先推出68伙作首輪銷售，即日速沽67伙，套現6.7億。

事實上，本木早前截止認購共錄得逾1,100張入票，超額認購逾15倍，反映仍有大批向隅買家，發展商隨即加推價單3號應市。該批單位全數為標準單位，戶型涵蓋開放式至3房，當中包括10伙開放式、19伙一房、3伙兩房單位及4伙三房單位。折實售價介乎逾625.18萬至逾2,225.42萬元，折實呎價由22,607至29,593元。

本木獲得外間熱烈追捧，原因是項目間隔多元化，為市區罕有格局，涵蓋開放式至3房。其中開放式標準戶實用面積介乎233至256方呎，一房標準單位面積則由335至378方呎。而兩房標準單位實用面積均為511方呎，三房標準單位實用面積介乎721至752方呎。所有單位皆設專屬衣櫃，層板採用優質皮革材質。而廚房採用開放式設計，配備意大利品牌嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國品牌抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐。

本木位處尖沙咀繁華都心，交通配套完備，毗鄰港鐵站，3站內接通港鐵10條主綫，15分鐘車程穿梭4大CBD。同時，毗鄰高鐵西九龍站、紅磡直通車站、機場快線九龍站及中港客運碼頭，貫通粵港澳大灣區以至全世界。

該盤屬市區罕有地段，豐盛都會生活元素一應俱全，周邊有超過500萬方呎商場、多間國際五星品牌酒店落戶，以及國際級文化藝術地標等。另外，項目坐落小學31校網及油尖旺區中學校網，擁頂尖傳統名校，培育未來精英。

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