【專家點評】陳正犖：國際銀行股暫睇高一線

近期資金轉至傳統價值型/周期性股份，以捕捉經濟有望逐步復甦帶來的正面效應，今年備受負面因素打擊的香港銀行股，似乎亦出現轉勢信號。

筆者沒有水晶球，之前無法預測今年發生的環球大事，也無法肯定2021年會否再出現令市場意外的突發事件。目前仍不清楚疫情何時受控(我們預計疫苗或在明年第四季幫助成熟市場達到大規模的群體免疫)。同樣不確定的是，香港旅遊氣泡安排，能否如願以償令旅遊業回復常態並支持經濟增長。還有政治事件及持續的中美角力，可能會影響香港作為全球金融中心的角色。

然而，較清楚明朗的是，香港經濟正從近幾十年來最嚴重的收縮中逐步恢復。疫苗面世預料重新刺激全球貿易流和經濟活動，香港將因低基數而受益，經濟或從2020年的衰退5.8%反彈至2021年的增長3.5%。香港銀行體系流動性仍充裕。即使股價較今年低位反彈了約30％，香港銀行股估值仍比五年平均市盈率低出一個標準差，隨着宏觀環境改善，估值或進一步溫和回升。

我們預計香港本地銀行盈利增長較呆滯(明年料介乎倒退4%至增長7%)。相比之下，國際銀行股可能會在貸款損失逐步回復正常水平，加上收入恢復增長推動下，未來數年每股盈利或持續改善。而且資本狀況強勁，應支持恢復派發股息，儘管派息水平或低於以前，國際銀行股的每股盈利增長預測，仍有望支持未來每股派息的增長。因此國際銀行股或較本地銀行股看高一線。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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