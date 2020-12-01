亞洲股市：日股漲逾200點 韓澳股穩升
2020年12月01日 08:49
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市向好，日本日經225指數高開190點或0.7%，報26,624點，其後升幅擴大至273點或1%，至26,707點。
日本10月份失業率為3.1%，預估同為3.1%，符合市場預期；9月份失業率為3%。
南韓首爾綜合指數高開22點或0.8%，報2,613點，之後一度升37點或1.4%，至2,628點。
南韓第3季度本地生產總值(GDP)按年下降1.1%，預估下降1.3%；按季則增長2.1%，預估增長1.9%。另外，11月出口按年增長4%，預估增長7.5%；進口按年下跌2.1%，預估下滑2.2%。
澳股靠穩，澳洲悉尼普通股指數最新升59點或0.8%，報6,801點。
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