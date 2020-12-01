【專家點評】林嘉麒：舊經濟股吸資有因可循

11月過去，恒指全月升幅達1,400點，以月份計是今年表現最好。在憧憬疫苗有望短期推出市面下，再者內地經濟數據持續做好，亦是利好整體市場氣氛的原因。

中國11月官方製造業PMI為52.1，預期51.5，前值51.4。中國11月官方非製造業PMI為56.4，預期56，前值56.2。製造業PMI已經連續9個月位於臨界點以上，表明製造業恢復性增長有所加快。

從分類指數看，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點。生產指數為54.7%，比10月上升0.8個百分點，表明製造業生產量增長有所加快；新訂單指數為53.9%，比10月上升1.1個百分點，表明製造業市場需求加快復甦。生產指數和新訂單指數均上升至年內高點，且兩者差值自6月份以來逐月縮小，從2.5個百分點降至0.8個百分點，表明製造業內生動力不斷增強，供需循環持續改善。惟原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點，仍有待改善。

從行業情況看，與高技術製造相關的醫藥、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀錶等行業生產指數和新訂單指數均高於56%，位於較高景氣區間，產需加快釋放，對製造業總體引領帶動作用進一步增強。

再者，從企業規模看，大、中、小型企業PMI為53%、52%和50.1%，分別比10月上升0.4、1.4和0.7個百分點，均位於臨界點之上。值得留意的是，中型企業按年升幅明顯，反映市場復甦已由大型國企傳遞至中型企業身上，未來小型企業有望進一步受惠，中國經濟將復甦得更全面。

另一方面，期內非製造業商務活動指數為56.4%，比10月上升0.2個百分點，為年內高點，非製造業延續穩中向好的恢復態勢。分行業看，建築業商務活動指數為60.5%，高於10月0.7個百分點。服務業商務活動指數為55.7%，比10月上升0.2個百分點。從行業情況看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衞星傳輸服務、金融業等行業商務活動指數位於60%以上，房地產業、生態保護及環境治理業等行業商務活動指數則位於臨界點以下。數據已解釋資金持續流入舊經濟股的原因。

人民銀行上周亦發布第三季貨幣報告，表明將堅持不作「大水漫灌」，但也不會讓市場缺錢，市場資金充裕已確保經濟可復甦。其次，報告指出內地貸款於第三季加權平均利率為 5.12%，較第二季上升6點子，銀行淨息差改善有望帶動業績提升。經過央行一輪動作，社融、政策導向及利率逐漸回歸常態化，銀行業不良率生成放緩，各大行息差企穩，已預視銀行行業整體估值可修復，中資銀行股值得低位吸納。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020