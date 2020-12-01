【港股開市】騰訊友邦撐市　中海油再挫近8%

道指期貨升過百點，港股在12月首個交易日開市做好，恒生指數升81點，報26,422點；國企指數高開41點，報10,587點；科技指數升22點，報8,041點。

友邦保險及騰訊撐市，開市升2.1%及1.8%，合共貢獻恒指103點，已多過大市升幅。

被美國制裁的中國海洋石油再跌7.7%，是表現最差藍籌。中國生物製藥業績令市場失望，股價跌6.6%。滙豐控股跌1.9%報40.7港元，合共拖低恒指92點。

美團績後回穩，股價升0.7%報292元。另外，小米集團升0.9%。京東集團跌1.4%；阿里巴巴跌1.7%。

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