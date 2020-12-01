A股快報：有色金屬股呈弱 酒及煤股靠穩

內地股市偏軟，滬綜指低開2點或0.08%，報3,388點；深成指低開19點或0.1%，至13,650點；創業板指數低開3點或0.1%，至2,628點。

板塊方面，有色金屬股跌0.8%，水泥股跌0.4%，金融、地產及鋼鐵股偏軟；而釀酒及煤炭股升0.2%至0.3%。

有色金屬股有沽壓，中國鋁業及江西銅跌1%至2%。

個股方面，路暢科技升停板。公司上修業績預期，料全年淨利潤7,000萬至1.05億元人民幣(下同)，此前料虧損5,000萬至7,000萬元。

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