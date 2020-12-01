中國經濟：11月財新製造業PMI升至54.9

中國11月財新製造業採購經理人指數(PMI)為54.9，為2010年12月以來的十年新高，預期為53.5；前值則為53.6。分析指，疫情後經濟恢復持續加速，11月內地製造業運行出現十年以來最大的改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業總體復甦節奏繼續加快，供給、需求兩側同步向好，就業明顯改善，海外需求繼續保持擴張態勢。面對旺盛的市場需求，製造業企業主動補庫存，對未來1年經濟前景較為樂觀，企業家信心指數維持高位。

王又指，由趨勢上看，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月，但內外部環境仍充斥很多不確定因素，疫情期間推出的相關寬鬆政策的逐步退出仍需更加穩妥的設計。

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