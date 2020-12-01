【大行報告】大摩花旗大和齊齊調高美團目標價

大行摩根士丹利表示，美團3季度利潤勝預期，主因營業收入恢復正軌，且核心業務的利潤率改善。大摩又指，美團推出新模式，包括團購模式「美團優選」有利其擴大用戶及市佔率，故上調其目標價至300元。

花旗稱，若未來美團出現獲利回吐，都會買入機會，上調其目標價至336元，維持「買入」評級。

大和指出，美團第三季業績優於預期，再次令人感到驚喜。美團旗下3大業務表現均高於預期，相信未來收入增長趨勢將上升，旗下外賣業務單位經濟效益好於預期，未來關鍵是雜貨零售的前景。該行重申給予美團「買入」的投資評級，並將目標價由300元上調至350元，相當於預測明年外賣業務市銷率11倍、到店業務相當明年市盈率24倍、酒店及旅遊相關為市銷率11倍。

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