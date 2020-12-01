日本電訊巨企NTT docomo將下調手機服務收費

日媒報道，日本電訊巨頭--NTT docomom已就調降手機服務收費進入最終協調階段，預料將在近期宣布降費方案。

《日經中文網》報道，日本手機服務收費在國際上被視為偏高，早前日本總務省實施的手機服務收費國際比較，比對世界6個城市調查，發現以每月數據傳輸量20GB的收費方案計，日本在世界範圍內最貴(收費8,175日圓，約610港元)，故日本政府為此多次敦促日本營運商降低手機服務收費。

NTT docomo回應政府要求，對其主力套餐品牌啟動降費，並預計將在明年春季前，推出20GB流量、費用為每月3,000日圓(約223港元)左右的新收費方案。據悉，上述NTT docomo新收費方案較其競爭對手KDDI和軟銀推出的新20GB流量收費方案(均為4,000日圓，約298港元)便宜。隨着NTT docomom降低手機服務收費後，今後KDDI和軟銀的應對將成為焦點。

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