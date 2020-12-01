Gartner：全球智能手機第3季銷量跌5.7%　小米超Apple居第3

調查機構Gartner的統計數據顯示，第3季度全球售給終端用戶的智能手機銷量總計3.66億部，按年下跌5.7%。全球售給終端用戶的手機銷量總計4.01億部，按年下跌8.7%。

季內，三星和小米今年首次實現增長，其中小米手機銷量按年增長34.9%；小米銷量首次超過蘋果公司(Apple Inc.)位居第3，華為手機銷量按年跌21.3%。

總體而言，疫情下消費者減少購買手機，不過個別公司的銷售表現則是有增有減。因疫情帶來的經濟不確定性持續，在全球有些地區情況還更加惡化，導致民眾比較不會消費像智慧手機這樣的非民生必需品。不過Apple的銷量小幅下滑，是因為最新款iPhone延遲發表。

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