美國財政部宣布制裁中國電子進出口有限公司

美國財政部宣布製裁中國電子進出口有限公司(CEIEC)，理由是CEIEC支持委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)政權破壞民主馬杜羅打壓民主。

被制裁的公司為中國電子進出口有限公司（China National Electronics Import & Export Corporation，CEIEC）。美國財政部同時向正與CEIEC交易的公司發出許可證，讓它們在明年1月14日前結束與CEIEC交易。

美國財長姆紐欽表示，CEIEC向馬杜羅政權提供軟件、訓練及技術知識，協助他們限制互聯網服務、進行電子監控及在網絡上打擊政敵，削弱民主價值觀和進步。姆紐欽強調美國會毫不猶豫針對任何協助打壓委內瑞拉人民，以及世界其他國家民主意願的人。

美企將被限制與這家中企進行交易，並凍結中國電子進出口任何持有50%以上股份的資產。此外，美國遏制中國與委內瑞拉石油交易的努力將更為棘手，據報往返兩地的油輪會關閉他們的衞星訊號裝置，並用塗料覆蓋名稱隱藏身份、避免被發現。

儘管受到美國制裁，委內瑞拉的石油出口量仍持續增加，且與中國交易往來熱絡。外電引述船運報告及船舶監測數據顯示，委內瑞拉11月的石油出口量激增至每日50萬桶以上，幾乎是全部銷往中國。

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