埃克森美孚擬撥備1560億元並削資本開支至15年新低

外電報道，美國石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)表示，已取消了對北美和阿根廷部分天然氣田的開發計劃，這將導致其在第4季度業績中計入減值撥備170億至200億美元(約1,326億至1,560億港元)，為其有史以來最大規模資產減值撥備，並計劃將未來5年每年的資本支出控制在250億美元(約1950億港元)以內，較疫情前的目標削減100億美元(約780億港元)，為15年來最低水平。

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