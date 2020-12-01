摩根大通交易員年終獎金擬提高20%　其他部門縮水

外電報道，今年全球金融市場劇烈波動，讓投資銀行交易部門進帳豐厚。摩根大通計劃將交易員獎金提高20%，但這家美國最大銀行其餘部門的獎金普遍預料會下跌。

報道指出，摩通可能把交易員的浮動薪酬提高15至20%，增幅依據個人績效調整。不過，調薪仍在初步評估階段。不過，其他部門平均獎金遜於去年，甚至可能凍結副總裁階層以上的薪資調整，和富國銀行措施類似。先前傳出富國銀明年將凍結調升高薪員工基本工資。

摩通的銷售和交易部門今年前9個月營收達到破紀錄的235億美元。巔峰時期摩通外匯交易員每秒執行730筆交易，公司債交易員也愈來愈能應付單日金額高達數億美元的交易量。從摩通的薪資政策來看，該行可能不看好今年的交易榮景能延續到明年，且對明年的經濟不確定性保持警戒。

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