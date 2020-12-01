【報復式反彈】比特幣價格創新高　挑戰20000美元關

比特幣周一(30日)重上18,000美元後，現報復式反彈，一度飆至19,863美元，突破2017年12月創下的歷史新高。今日(12月1日)亞洲時段繼續做好，現報19,556.3美元，升1,044.3美元或5.34%，料將再次挑戰20,000美元大關。

有傳美國財政部計劃追蹤「自託管加密貨幣錢包」的擁有者，比特幣上周沒能突破19,500 美元阻力後開始大幅調整千點，一度跌至16,300美元，跌幅逾10%。

可本周比特幣捲土重來，一度飆升至19,863.16美元，打破2017年12月創下紀錄高位19,666美元，今年迄今累計升幅達150%以上。

外電報道，著名加密貨幣投資公司--灰度投資是全球最大的「比特幣巨鯨」，周一升幅由灰度推動，該機構傳出大幅加倉比特幣。

同時，周一美國SEC的一份文件顯示，古根海姆宏觀機會基金可能會通過其淨資產10%，投資於比特幣的私人工具Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)來間接對比特幣進行投資。除了對GBTC的投資外，該基金將不會直接或間接投資於加密貨幣。

市場對於比特幣的前景好壞參半。報道引述Cointelegraph Markets分析師Michaëlvan de Poppe表示，現在平倉關鍵價位落在 18,200美元。Miller Tabak+首席市場策略師Matt Maley認為，在一段時間內達到頂峰之前，比特幣可能上看22,000美元。Matt Maley 以技術指標研判，比特幣已超買，這意味着它可能很快會回落，任何下滑都可能很快，但極不可能像2018年那樣暴跌。BTIG策略師表示，加密貨幣市場已成熟，預測2021年底比特幣將達50,000美元。

不過，Coinbase首席執行長Brian Armstrong表示，如果(上冋)這種加密貨幣法規出台，將帶來可怕的後遺症，將對美國產生長期負面影響。「股神」巴菲特更是長期看壞比特幣，將其諷為「老鼠藥」。

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