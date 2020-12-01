全球經貿戰：分析指中國借澳洲威懾美盟友　恐適得其反

外電報道，中國對澳洲展開經濟攻勢，目的之一在於警告其他國家不要公開反對中國的利益，尤其是在拜登準備團結美國盟友反華的背景之下。可中國如此做法，已有適得其反的迹象出現。

上周，中國對澳洲紅酒實施了最高達212%的反傾銷關稅，早前還出台煤炭、銅和大麥等進口限制措施。周一(30日)中澳關係緊張進一步升級，中國外交部的一名官員在推特上發布了一張顯示一名澳洲士兵用刀抵着一個阿富汗兒童喉嚨的虛假照片。澳洲總理莫裏森立即公開要求中國就這一「令人極度反感的」推文道歉。中國外交部則質疑他是否能夠分辨是非，說雙方整體關係惡化是因為澳洲在關乎中國核心利益的問題上採取了錯誤的行動。

報道指出，對中國而言，針對澳洲的意圖在於，對加拿大、歐盟、日本等形成威懾作用，阻止其加入美國領導的反華陣營。中國官員認為莫裏森政府是其最大的批評者之一，也是一個輕而易舉的目標：中國佔澳洲利亞貿易總量的約35%，是排名其後的日本的三倍有餘，而澳洲佔中國商貿才不到4%。

報道引述內地學者指出，中國想要警告其他國家不要建立反華聯盟是很自然的事。畢竟，當今世界最不希望看到的就是對抗。

中國押注，大部分西方國家不會尋釁惹事，從而避免像澳洲一樣遭到貿易報復，尤其是疫情對經濟構成沉重壓力之際。與此同時，中國也在與日本、南韓和東南亞各國增強關係，促進貿易、5G網絡投資、提供新冠疫苗等。

但是，中國的舉動卻令外界更加擔心其經濟脅迫的做法，最終可能導致中間陣營倒向美國。當選總統拜登已經承諾重新構建因特朗普的「美國優先」政策而受損的盟友關係，部分盟友會更加願意與拜登政府構建親密的關係。

近年包括四國集團(美國、日本、澳洲利亞和印度)、「五眼」集團等關鍵性的國家團體紛紛重新活躍起來。也有新的倡議面世，包括一個在華為之外為各國在開發5G網絡方面提供替代選擇的倡議，以及替代中國供應鏈的倡議等。

《華爾街日報》早前報道， 特朗普政府正在制定一項聯合報復計劃，該計劃將使西方國家能夠反擊中國針對澳洲施加的那種經濟脅迫。《金融時報》周一引用了一系列政策提案報報，歐盟還計劃呼籲美國抓住此一「千載難逢的機會」，建立一個新的全球聯盟來反制中國。

特朗普政府本身正繼續向中國施壓，採取行動阻止中國一些大型公司使用美國技術。在1月20日拜登將就任總統的典禮之前，美國高級官員還加強了對亞洲的訪問：訪問日本之後，國家安全顧問Robert O’Brien表示，日本的領導人認為四國會議是「遊戲規則改變者」。

奧巴馬時期的美國助理貿易代表Jeff Moon稱，中國對澳洲的作為，已經到了「極其驚人」的地步。他表示，共同合作可發揮影響力，這是中國最怕之事，而他們也看到了這正在成形。英國前外交大臣Malcolm Rifkind也表示，雖然中國對周邊國家個別都具支配力，但在現實世界，如果你這樣做的時候，可能的受害者會聚在一起，確保一致而合作地共同應對。

報道指出，目前所謂「共同合作」內容依然不具體，但是過去的「四方安全對話」（Quad）以及「五眼聯盟」（Five Eyes）的架構，近年來都有復興的迹象，也開始有華為5G及供應鏈等的初步替代方案，甚至美國政府據傳已在擬訂聯合報復計劃，以應對像中國與澳洲這樣的紛爭事件。

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