【大行報告】大摩維持中生製藥「增持」評級
2020年12月01日 10:27
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中國生物製藥(01177)周二(12月1日)股價最多下挫逾13%，低見6.72港元。大行摩根士丹利指出，該公司今年第3季收入按年跌19%、核心盈利跌42%，均低於該行預期，主要受到帶量採購(volume-based procurement)及新冠肺炎疫情揮之不去所影響。
大摩稱，新管理層正全速推進業務發展，而關鍵將是12月中的中國國家報銷藥品目錄(NDRL)談判情況；維持其「增持」評級，目標價9.87元。
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