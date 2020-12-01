【大行觀點】中美貨幣政策背離　對市場有何啟示？

內媒引述券商申萬宏源的研究報告指出，中國基本面修復領先於美國與全球，而美股與其他非美市場仍在等待經濟緩慢復甦的進程中，財政和貨幣政策仍有一定空間。近期A股表現相對落後於全球其他市場，正是這一邊際變化的體現。

中國3季度央行貨幣政策報告顯示2021年貨幣政策將重回中性，美聯儲11月議息會議紀要顯示仍將維持寬鬆以支持經濟修復，下一階段中美貨幣政策的背離或將主導中美資產價格相關性下降。

在美國財政刺激暫時難產的背景下，市場普遍預期美國聯儲局為經濟復甦提供進一步支持，而美聯儲本次的重點在於增強購債指引。一方面，聯儲局與會者指出，未來可能通過加快購買的速度或者將購債標的轉向更長久期的美國國債來提供更多的寬鬆，而毋須增加購買的規模。另一方面，多名與會者擔心大幅擴大持有資產的規模可能產生意外的後果。最後，聯儲局認為應盡快加強量化寬鬆指引，多數官員傾向基於結果的量化寬鬆指引。

而本周中國3季度央行貨幣政策報告顯示2021年貨幣政策將重回中性，實現M2、社融增速「同反映潛在產出的名義國內生產總值基本匹配」 和「宏觀槓桿率基本穩定」2大定量目標，不必擔憂貨幣政策過度緊縮。

歷史來看，2007年下半年以及2010年下半年到2011年上半年2個階段，中美貨幣政策處於背離狀態：中國貨幣政策偏緊而美國貨幣政策偏松。在此期間，中美利差均快速擴大。

這次來看，中美利差自2019年以來顯著走闊，目前已經到達歷史絕對高位。根據中美貨幣政策中期展望，該行預計中美利差高位震盪， 短期難以顯著回落。

股市方面，2010年下半年到2011年上半年，中國經濟周期步入滯脹階段，而美國處於復甦向過熱切換階段，但就業市場尚未從金融危機中修復至常態，貨幣政策維持寬鬆，美股相對A股跑贏。

這次來看，中國基本面修復領先於美國與全球，A股率先進入「水落實出」 的驗證階段，而美股與其他非美市場仍在等待經濟緩慢復甦的進程中，財政和貨幣政策仍有一定空間。近期A股表現相對落後於全球其他市場，正是這一邊際變化的體現。

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