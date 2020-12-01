疫苗進展未改變預測！穆迪警告多國經濟正面臨重大衝擊

穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)警告，多數國家面臨新冠肺炎疫情的「重大負面衝擊」。儘管近期疫苗試驗取得進展，但並未改變其預測。

外電報道，穆迪主權風險部董事總經理Marie Diron警告，多數國家面臨重大經濟損失，債務負擔顯著增加，而一些國家、尤其是新興市場國家，面臨債務負擔能力惡化的狀況。

他指出，穆迪未因疫苗試驗的最新進展而改變預測，因為狀況發展與該行的一般性假設保持一致，即明年疫情可能會有所緩和，但只是逐步緩和。他又認為，疫情的發展演變，包括疫苗的可取得性，將是推動明年經濟趨勢的關鍵因素，不同國家的復甦速度不同，部分取決於恢復正常的速度，部分取決於經濟體從衝擊中復甦的能力不同。

穆迪在10月表示，疫情造成的全球衰退遠比預期嚴重，對新興市場和前沿市場國家的影響尤其嚴重。穆迪在11月早些時候預測，20國集團(G20)經濟體在2020年將整體收縮3.8%，2021年和2022年分別將增長4.9%和3.8%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020