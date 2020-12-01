羅奇再響警：美國疫情飆升　經濟恐陷雙底衰退

美國經濟學家羅奇(Stephen Roach)再次警告，新冠肺炎疫情持續在美國攀升，令這個全球最大經濟體正面對雙底衰退及貨幣崩盤的危機。

耶魯大學資深經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇表示，新冠肺炎確診案件激增，正在破壞華爾街對經濟出現V形復甦的寄望。他指出，鑑於目前的確診數字飆升，脆弱的美國經濟很可能經歷進一步封鎖。儘管新一輪封鎖規模將不如春季時嚴厲，惟羅奇警告，導致經濟損失將無可避免。

羅奇指出，很難預測季度GDP的確切數字，但他認為適度的單位數衰退不會讓他感到意外。而疫情帶來的負面影響，也將促使美元大跌。自今年春天開始，他就一直在警告華爾街，美元兌其他主要貨幣到明年底恐暴跌35%。主要基於擔心美國經常帳赤字會受到大規模疫情相關的預算赤字推升。自今年3月20日以來，美匯指數已下跌10.5%，今年迄今已跌4.5%。羅奇認為美元跌勢只是「初期階段」，接下來的壓力會更大，而美國非常需要財政紓困來解決此一經濟困境。

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