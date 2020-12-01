中澳緊張：WTO、BTA都沒用　國際發起買酒挺澳洲運動

中國與澳洲不僅皆是世界貿易組織(WTO)成員國，且彼此還簽有雙邊自由貿易協定(BTA)。但近期中國無視相關協定，對呼籲對新冠肺炎疫情起源展開調查的澳洲祭出一連串關稅報復，數日前更對澳洲葡萄酒課徵107.1%至212.1%的反傾銷稅，引發國際力挺澳洲的聲浪。

對於中國的惡意行動，澳洲官員痛批，與澳中自由貿易協定及世界貿易組織成員國之間達成的協議完全不符。美媒報道，在7、8月間，中國宣布對澳洲葡萄酒展開調查時，國際間其實就出現支持澳洲的非官方行動。

報道指，澳媒專欄作家Edward Lucas11月6日更推文發起購買澳洲葡萄酒公民運動，大學學者Andreas Fulda立即響應，接連在自己的推特上展示每周品嘗的澳洲葡萄酒。更有意大利網友說，身為意大利人，很少看得上其他國家出產的葡萄酒，但是這回，不管怎麼說，也要買澳洲葡萄酒。更有分析指出，從根本而言，一個國家從一開始就不應該過度投資、過度依賴和威權政府領導下的國家做生意，因不存在法律保障。

報道也提及《金融時報》的一篇相關社論指出，中國在處理澳洲問題上開了一個令人不安的先例。全球民主國家都應當密切關注這一局勢的動態，並要做好準備，共同反制來自中方的壓力。該文強調，在中國如此咄咄逼人的態勢下，所有民主國家應該團結起來，共同行動捍衞彼此，否則將被中國逐個擊破。

可見，近期國際形勢的發展，地緣政治風險正在累積，是與非自有公論，惟投資者宜提高警覺，注意持倉風險。

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