港股格局：27000為初步阻力 美團可續持有
2020年12月01日 10:43
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港股在12月有好開始，恒指周二早間升逾100點，至26,500點。中原資產管理投資總監洪龍荃表示，對今月港股審慎樂觀，因11月累升不少，港股在12月上旬有機會稍作回調，但全月看不會太差。
他續指，近日新經濟股份走勢轉弱，主要受市場近期對疫苗消息反應較正面影響。然而，疫情不會短時間解決，新經濟股經過一輪調整後，走勢或會改善，投資者仍可繼續持有優質股份作中長期投資。
另外，美團(03690)公布業績後，周二早間曾升至299.6港元，其後倒跌。耀才證券研究部總監植耀輝表示，美團盈利表現勝預期，惟仍憂慮日後與另一外賣平台餓了麼之間競爭可能加大補貼力度，且美團優選等新業務短期似乎仍難擺脫燒錢情況。他認為，美團過往較受北水影響，如股份續獲北水垂青，料仍有利股價表現，建議可繼續持有。港股方面，植預期今月震盪格局持續，27,000點是後市初步阻力。
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