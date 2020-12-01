港股格局：27000為初步阻力　美團可續持有

港股在12月有好開始，恒指周二早間升逾100點，至26,500點。中原資產管理投資總監洪龍荃表示，對今月港股審慎樂觀，因11月累升不少，港股在12月上旬有機會稍作回調，但全月看不會太差。

他續指，近日新經濟股份走勢轉弱，主要受市場近期對疫苗消息反應較正面影響。然而，疫情不會短時間解決，新經濟股經過一輪調整後，走勢或會改善，投資者仍可繼續持有優質股份作中長期投資。

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