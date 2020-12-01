【瑞通推介】港股重返26400點以上　嚴選恒指牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情續於美國各地蔓延，道指隔晚收報29,638點，跌271點或0.9%。總結11月份，道指累升11.84%，錄1987年以來最佳月度升幅。恒指昨(11月30日)高見26,960點後急挫，收報26,341點，跌553點或2%，全數蒸發過去6個交易日升幅，10天線亦告失守。

MSCI指數調整關係，昨日大市成交金額增至逾2,400億港元。恒指今(12月1日)稍作反彈，高位重返26,400點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.9億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映資金預期大市急挫後將見技術性反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

將於下周正式染藍的美團，第3季經調整溢利20.54億元人民幣，按年升5.8%，勝預期；期內純利按年增3.74倍至63.21億元人民幣；收入354.01億元人民幣，按年升28.8%。美團上季餐飲外賣收入按年升32.8%，但旗下新業務及其他分部第3季經營虧損擴大。美團是昨日表現最差恒生科技指數成份股，以全日最低位290元收市，急挫7%，連失10天和20天線。昨日U盤時段，其股價較下午4時再跌5元。今早回升逾3%，上試300元關。昨有近5.5億元北水淨流出美團。輪證資金流方面，逾7600萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則錄逾1,200萬元淨流出。

小米上日跑贏「ATM」，逆市收升1.7%於26.5元，並處各移動平均線之上。小米績後維持高位徘徊，上方28.4元阻力不小，支持為10天線(25.9元)，今早於27元以下好淡爭持。昨有逾1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾460萬元淨流入。

內地股市昨尾市倒跌，內險股中國人壽亦單日轉向，結束3日升勢。國壽昨升見18.86元的1個月高位後反覆回落，全日挫近5%，低收於17.58元，一舉跌穿多條移動平均線。今早窄幅靠穩，曾重上17.7元。逾1,700萬元於昨日淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流出。

中汽協表示，11月汽車經銷商庫存預警指數按月上升6.4個百分點至60.5%，而市場預期12月展開的年底沖量和營銷活動將促進汽車銷量。吉利是上月表現最佳藍籌，累升超過35%。然而，股份在上周高見24.45元，創近兩年半高位後反覆回落，至今暫累跌11.8%，險守20天線。今早反彈逾1%，一度重上21.8元。

昨有約3.6億元北水淨賣出吉汽。輪證資金流方面，逾540萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾350萬元淨流出。

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