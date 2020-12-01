【專家點評】鄧聲興：華虹半導體受惠內地市場需求強勁
2020年12月01日 10:45
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在線經濟及5G需求旺盛，加上供應商加大備貨力度，以及中芯國際(00981)轉單效應下，預計這3大因素促進帶動華虹半導體(01347)從3季度開始，PMIC、MOFET、IGBT、屏下指紋、CIS、Driver IC、MCU等細分品類有供需偏緊趨勢，預計第4季度晶圓代工報價有望漲價10%-15%，2021年報價有望繼續上漲，帶動公司盈利増長。
來自內地的半導體需求强勁，預計華虹2021年的產能提升計劃也很積極。若產能提升計劃進展順利，不排除該股有可能實現超越其第4季度的銷售及毛利率指引的表現。此外，隨着技術轉移和產品結構的改善，無錫晶圓產品的平均售價將呈上升趨勢，年銷售額可能高達10億美元。
股價方面，華虹短期阻力位在47.5港元，支持位在35元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興
(作者為證監會持牌人士及並未持有上述股份)
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