【專家點評】鄧聲興：華虹半導體受惠內地市場需求強勁

來自內地的半導體需求强勁，預計華虹2021年的產能提升計劃也很積極。若產能提升計劃進展順利，不排除該股有可能實現超越其第4季度的銷售及毛利率指引的表現。此外，隨着技術轉移和產品結構的改善，無錫晶圓產品的平均售價將呈上升趨勢，年銷售額可能高達10億美元。

股價方面，華虹短期阻力位在47.5港元，支持位在35元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興

(作者為證監會持牌人士及並未持有上述股份)

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