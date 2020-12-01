港股格局：陳炳強指26800點阻力不輕
2020年12月01日 10:45
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股下跌，港股近日升至7月高位亦受阻回落。由於市場仍有多個不明朗因素，相信短線獲利回吐機會大，恒指26,800點阻力不輕，26,000點為初步支持，守不住的話，更有機會下試24,000點。
有指中海油(00883)遭美國列入黑名單，加上有指油組及其盟國(OPEC+)仍未就2021年產油政策達成共識，以及環球疫情仍然嚴峻，經濟復甦仍有變數，拖累「三桶油」股價受壓。陳認為，當中中海油最受消息影響，有貨在手可靜待喘穩反彈，至於冇貨的投資者，板塊未係博反彈時候，暫時宜忍手。
陳又指，美團(03690)上季業績優於預期，前景值得看好，股價現時主要在高位橫行，相信調整過後有望重拾升勢，短線支持在50天線約270港元，未有貨可在該水平吸納。
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