港股格局：陳炳強指26800點阻力不輕

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股下跌，港股近日升至7月高位亦受阻回落。由於市場仍有多個不明朗因素，相信短線獲利回吐機會大，恒指26,800點阻力不輕，26,000點為初步支持，守不住的話，更有機會下試24,000點。

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