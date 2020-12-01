【高盛推介】美團季績勝預期 追蹤牛購證夠值博？
2020年12月01日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(11月30日)下跌約7.1%，並在收市後公布截至今年9月底止第3季業績，期內非國際財務報告準則計算，經調整溢利達20.55億元人民幣，按年升5.8%，高於市場預期的中位數。及後有券商指對美團季績感驚喜，並看好其後市表現，重申「買入」投資評級，目標價上調至350港元。美團今(12月1日)早段曾試圖重上300元，惟高見299.6元後升幅收窄，最新報289.8元，表現反覆偏軟。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日認購證獲資金轉向，錄得約5,380萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。牛證於昨日亦錄得約2,300萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見昨日北水轉向沽出美團，錄得約5.5億元資金淨賣出。
美團牛(57778)，收回價283.18元，行使價280.18元，換股比率500，槓桿比率24.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團購(26805)，行使價329.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿5.8倍，輕微價外。
美團購(19189)，行使價344.08元，2021年03月01日到期，實際槓桿6.0倍，價外、低街貨。
投資者如看淡，可考慮以行使價238至293元作為篩選認沽證的條件，並可留意當中3個月期以上產品中，槓桿最突出的美團沽(17063)。
美團沽(17063)，行使價260.06元，2021年04月23日到期，實際槓桿4.1倍，行使價238至293元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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