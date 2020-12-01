調查：逾六成港企料明年收入乏增長　2022年底前盈利始復疫前水平

滙豐發表《滙豐商貿領航》調查顯示，2/3香港企業預期明年收入未必錄得增長，但半數仍計劃加大業務投資，另有兩成打算維持目前投資水平，為未來業務逐步復原作準備。

調查發現，約72%受訪港企預期業務將可於2022年底前恢復至疫情前盈利水平。另外，3/4正就業務營運推行變革措施，以滿足客戶不斷變化的需要，比例為全球受訪市場中最高，反映港企靈活應變的能力。

香港企業注重加強銷售渠道(51%)、改善現金流和資金管理(46%)及營銷策略(43%)。為維持業務長遠增長，他們亦視數碼平台和工具(52%)、營運流程創新(48%)及供應鏈改革(48%)為未來發展要務。此外，逾80%港企計劃於未來3至5年擴展國際市場，以尋找新供應商及貿易夥伴(51%)、提升競爭優勢(50%)及把握客戶需求增加的機會(48%)，而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場(60%)。

調查亦顯示，供應鏈為幾乎所有香港企業(98%)均關心的議題。疫情也促使企業重新思考業務發展的優次，超過七成港企指，他們在過去1年已在社會及環境方面實施了新的措施，96%認為採取更具可持續性的營運方式，將有助增加客戶需求、吸引投資並建立良好商譽。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，儘管營商環境充滿挑戰兼前景未明，香港的企業依然展示出一貫的抗逆力，快速適應新的商業環境，並投放更多資源以提升業務抗逆力。企業亦正從多方面着手，以應對新的需求模式，包括業務營運數碼化、市場區域擴展、供應鏈改革，以及增加對環境、社會及管治的關注度等。

趙續說，香港作為國際商業及貿易樞紐，將繼續受惠於貿易自由化，包括最近的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。而RCEP的協調產地來源規則等有利措施，亦可減少區域貿易之間的摩擦，為香港企業—特別是中小企，帶來更多機遇。

《滙豐商貿領航》調查於今年9月至10月訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。

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