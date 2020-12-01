金管局余偉文：互聯互通基礎上爭取推出股票債券相關衍生工具

金管局總裁余偉文周一(11月30日)出席金融論壇時表示，未來境外投資者對人民幣資產配置的需求將有長期上升趨勢，對風險管理的需求增加，當局未來會和內地緊密合作，在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，另希望爭取早日啟動理財通。

余指出，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟低迷，中國最先能走出疫情，也是少數國內生產總值(GDP)能夠有增長的主要經濟體；另一方面，發達國家的超低利率環境估計會持續一段時間，對資產回報率造成一定壓力。在這背景下，人民幣資產的回報率，明顯高於大部分歐美地區的資產，對境外投資者俱有相當大的吸引力。

他指出，過去幾年，內地在資本帳開放已取得很好的進展，但要去實現更高水平的開放，其中一個重要課題就是要為市場提供更多風險管理的產品和管道。當國際投資者的人民幣資產比例上升，他們對風險管理的需求肯定會增加。如果不能滿足這方面的需求，對於國際資本要進一步增持人民幣資產肯定會造成阻力。同時，要去引進各種管理風險的衍生品交易，也要小心處理相關的風險。

余續稱，互聯互通機制自開通以來取得豐碩的成果。人民銀行、金管局還有相關機構也繼續開拓創新，跟隨市場的需求，不斷推出各種優化措施，例如增加債券通的交易平台，完善結算安排，加大股票通的每日額度等等。內地監管部門最近推出了幾項債券市場對外開放的重要措施，包括優化國際投資者參與債券通的外匯安排等，香港會積極配合推進相關工作。

他表示，下一步要把互聯互通擴展到其他資產類別。今年6月人行聯同金管局及相關監管機構，宣布在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。現在三地監管機構正加緊制定業務安排，希望爭取早日啟動理財通。

未來，當局會和內地緊密合作，在互聯互通的基礎上，爭取推出股票和債券相關的衍生工具，在風險可控的情況下，最大程度地滿足市場需求。

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