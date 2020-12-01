港股格局：連敬涵料年底前有望突破兩萬七關
2020年12月01日 11:58
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恒指周二反彈逾200點。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指於12月初將繼續高位整固，市場正觀望12月17日美國人接種疫苗後有好消息，年尾仍存在突破27,000點的機會。
他指出，現時資金未見大方向，科網股表現不算落後，阿里巴巴(09988)股價之所以受壓，是源於自身問題，市場消化需要較長時間，包括子公司的螞蟻集團再上市需時，相信年尾會徘徊在250至270元水平。
大型科網股個別發展，如騰訊(00700)周二升近3%，銀行股間中做好，仍有資金追捧落後股份，如內需板塊。他相信新舊經濟股屬於健康發展，有機會兩邊同時上升或下跌。
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