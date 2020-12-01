A股快報：天齊鋰業逾146億元貸款獲一個月展期

如此次《展期函》項下的展期生效條件不能成就，則前述併購貸款無法展期至2020年12月28日；如最終未能簽署《修改及重述的貸款協議》，則前述併購貸款的進一步展期無法完成，可能導致並購貸款違約，進而引發債務交叉違約等風險。

天齊鋰業股價半日跌5.39%，報26.33元人民幣。

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