A股快報：天齊鋰業逾146億元貸款獲一個月展期
2020年12月01日 12:33
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中國鋰業巨頭天齊鋰業(002466.SZ)周一(11月30日)面臨18.84億美元(約146.9億港元)併購貸款到期，該公司周二(12月1日)公布，與銀團正在就《修改及重述的貸款協議》的關鍵條款進行進一步積極磋商，銀團同意將上述貸款自到期日起展期至以下日期之中的較早者：(1)2020年12月28日；(2)銀團代理行確認簽署的《修改及重述的貸款協議》生效。
如此次《展期函》項下的展期生效條件不能成就，則前述併購貸款無法展期至2020年12月28日；如最終未能簽署《修改及重述的貸款協議》，則前述併購貸款的進一步展期無法完成，可能導致並購貸款違約，進而引發債務交叉違約等風險。
天齊鋰業股價半日跌5.39%，報26.33元人民幣。
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