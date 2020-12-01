恒生推財富管理服務　針對800萬或以上資產客戶

該行表示，Signature優卓理財客戶可享該行涵蓋銀行交易、保險及投資等服務和產品的專享優惠；亦有財富管理團隊提供覆蓋投資、外匯、證券、保險及貸款服務；另外提供專屬醫療服務以及多項自選保健禮遇。為配合Signature優卓理財的推出，該行總行增設首間Signature優卓理財中心。

該行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，銀行服務及產品愈趨多元化，客戶的需求和期望也愈來愈高，該行將專業財富管理分析及方案帶給客戶，讓其可以管理財務及資產配置。Signature優卓理財的推出將進一步鞏固該行與客戶的關係，繼續協助客戶在不同階段的理財所需。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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