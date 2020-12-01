【數碼商機】邵志堯：挑戰雀巢的新秀　三頓半咖啡

筆者曾經講過得95得千禧自然便能得天下，司馬懿為甚麼會贏曹操，只因兩個字，便是「年輕」！Z世代泛指1996至2010年這段期間出生(即現時10至24歲)的年輕人，他們一出生便與網絡世界接觸，每天花接近10小時在網絡上，他們為求和上幾代的區分，並不認同前幾代認可的名牌，自己有自己一套的價值觀，排斥過於廣告的素材。他們透過互聯網上的社交媒體、即時通訉媒體和網上KOL互動認識最新產品，老品牌像從前倚靠電視、報章雜誌打廣告的方式去推給Z世代是不可能成功的。

今年的雙十一節，銷量最高的並不是已擁有幾十年品牌老字號雀巢咖啡，反而是在這幾年由幾位小伙子從湖南長沙創辦的「三頓半咖啡」，這一個2015年才建立的品牌，深知咖啡在內地有巨大的發展空間，在美國每年人均喝269杯、日本是188杯，而內地4.5杯。以內地的經濟增長要在未來有雙位數的增長並不困難，在咖啡市場內由最便宜每包一的即沖咖啡粉，10元以下掛耳式和冷萃還原咖啡，或幾十元的現沖咖啡也有，但以10元內的市場中間最大巨大，約佔70%，很多人都盯住它，三頓半咖啡靠甚麼本領突圍而出呢？

有人以為是他的推廣手法了得，因為它的精美包裝已經單獨成為亮點，創始人想怎麼樣的包装才可以凸顯可以還原一杯咖啡，他們選擇了一個迷你的咖啡杯去裝入冷萃咖啡液，鮮艷的迷你杯有不同顏色連同數目字，便和傳統的一般的包裝有所驅别，這個包裝引來用家拍照放上社交媒體之用，令到產品短時間之內便可以令到廣為人知，使產品本身成為KOL，而不是靠KOL去推廣，反客為主是他們厲害之處。

若果包裝了得但味道配不上，在網絡的世界上肯定會形成反效果，產品更難獲得翻身，但創辦人花了幾年時間認真的研究咖啡的做法，他們獨创了「冷萃提取、智能涷乾」的超级萃技術，通過超頻萃取工藝，最大程度上保留了咖啡的口感和口味，真材實料的打動了消費者的心，就是這樣便創造了雙十一節賣出8,000萬元人民幣，超過了第2位的「認養一頭牛」和第三位的「雀巢咖啡」。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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