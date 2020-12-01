新盤交投暢旺　帶動代理11月佣金創4個月新高

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月新盤交投大幅上升，帶動二手成交氣氛亦好轉，公司單月促成超過1,000宗新盤交易，全月香港住宅部共錄得約3.39億港元佣金收入，按月上升約13%，並創出4個月新高。

不過，他指出，受第4波疫情爆發衝擊，多個原定本月有機會開售的新盤，料將延遲登場，令本月一手住宅交投可能急跌至少於1,000宗，預計公司香港住宅部佣金亦會急跌至約2億元水平，希望可保持收支平衡。

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